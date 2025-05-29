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Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села Хознавар, находящегося на юге страны. Об этом заявили в пресс-службе армянского Минобороны, передает ТАСС.

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