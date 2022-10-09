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Пластиковый iPhone 5c выходит на пенсию

Пластиковый iPhone 5c выходит на пенсию

Пластиковый смартфон Apple iPhone 5c выходит на пенсию. Согласно официальному заявлению, Apple планирует включить iPhone 5c и iPad mini 3 в список снятых с производства устройств, начиная с 1 ноября, что означает прекращение всех ремонтов и услуг.

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