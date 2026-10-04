«Птицеловы» ВС РФ показали охоту на украинские БПЛА самолетного типа

https://tvzvezda.ru/news/2026104114-XxOV5.html?utm_referrer=. FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотники самолетного типа боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.
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