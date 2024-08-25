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Регионы России

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Роскомнадзор повторно внес Steam в список запрещенных ресурсов

Роскомнадзор повторно внес Steam в список запрещенных ресурсов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в очередной раз внесла домен сообщества Steam в список запрещенных ресурсов.

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