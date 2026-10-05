Школьники в Литве начнут изучать Шевченко вместо Ломоносова и Державина

Произведения украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко включили в программу по родному языку и литературе в литовских школах, сообщила телерадиокомпания LRT со ссылкой на Минобразования Литвы.
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