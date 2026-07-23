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Мнение: «История не знает случаев, когда при помощи запретов удавалось навязать чужой язык», – Александр Гронский

Мнение: «История не знает случаев, когда при помощи запретов удавалось навязать чужой язык», – Александр Гронский

В про­грам­ме «Мне­ние» кан­ди­дат исто­ри­че­ских наук Алек­сандр Грон­ский заявил, что запрет на русскую музыку в общественных заведениях Украины не заставит население страны перестать говорить и думать на русском языке.

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