Турецкая яичница "Менемен"

А Вы любите яичницу по утрам или на ужин?! Если это Ваше блюдо, предлагаю ещё один вариант. Турецкая кухня очень вкусная, говорят, "Менемен" быстро заканчивается на завтраках в отелях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Паста с чили, фет...
- Восточный плов с ...
- Лазанья с курицей...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым