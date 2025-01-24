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О чертовщине в Курской области… Или это крещенское чудо?

О чертовщине в Курской области… Или это крещенское чудо?

Чудеса случаются не только на Новый год и Рождество. Оказывается, могут они происходить и по случаю инаугурации какого-нибудь американского президента.

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Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Так то не корейцы были,а инопланетяне!!Зеля все перепутал с бодуна ИДИОТ!😳🤦🏻‍♀️🤣🤣
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6 час.
Алексей Васильев
Это были марсиане и они улетели домой отмечатиь ДР тещи. Потом вернутся ;-)
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4 час.
ГБ
Галина Бурля
А был ли мальчик?...
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1 час.

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