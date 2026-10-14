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American Socialist

Just published: American Socialist: The Life and Legacy of Eugene V. Debs by Shawn Gude. The first popular biography of Eugene Debs, the railroad worker turned radical visionary whose leadership helped elect more than a thousand Socialists across the country during the Progressive Era.

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