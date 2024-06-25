В Британии обвинили экс-премьера Джонсона в гибели тысяч украинцев

Global Look Press/Wolfgang Maria Weber/Keystone Press Agency Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который весной 2022 года убедил украинского лидера Владимира Зеленского не подписывать мирный договор с РФ, виновен в гибели тысяч украинских солдат, заявил лидер партии Reform UK Найджел Фараж.