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"Все обязаны поддерживать, иначе…": Американист перечислил признаки тоталитаризма в США

"Все обязаны поддерживать, иначе…": Американист перечислил признаки тоталитаризма в США

Американист Дробницкий перечислил признаки тоталитаризма в США. "Там много разных вещей, которые отдельно взятый американец обязан поддерживать.

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