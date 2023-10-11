Председатель СК России поручил доложить по обстоятельствам смерти ребенка в Санкт-Петербурге

9 октября 2023 года в квартире одного из домов по Новороссийской улице наступила клиническая смерть шестимесячного ребенка, бригадой скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался.
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