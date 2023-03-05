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ЦСКА убрался в раздевалке после матча с «Сочи» и оставил игрушечного коня на столе

ЦСКА убрался в раздевалке после матча с «Сочи» и оставил игрушечного коня на столе

ЦСКА оставил чистоту в раздевалке стадиона «Сочи» после себя. После матча Мир РПЛ (2:0) южане опубликовали фотографию из раздевалки армейцев.

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