Bluesky нарушает правила ЕС

Социальная сеть Bluesky, которая сейчас набирает популярность благодаря оттоку пользователей из конкурирующей сети X, нарушает правила Европейского союза (ЕС), согласно которым все онлайн-платформы должны регулярно публиковать данные о количестве пользователей в регионе.