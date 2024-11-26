Bluesky нарушает правила ЕС

Социальная сеть Bluesky, которая сейчас набирает популярность благодаря оттоку пользователей из конкурирующей сети X, нарушает правила Европейского союза (ЕС), согласно которым все онлайн-платформы должны регулярно публиковать данные о количестве пользователей в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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