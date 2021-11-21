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Поздравление главы администрации Черноморского района с Днем работника налоговых органов РФ

Поздравление главы администрации Черноморского района с Днем работника налоговых органов РФ

Уважаемые работники налоговых органов!Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации!Налоговая служба выполняет одну из важных и ответственных задач - своевременное пополнение бюджета.

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