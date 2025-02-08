В Госдуме заявили, что Владимир Зеленский продаст Украину

Любые его уступки в обмен на экономические выгоды являются актом предательства национальных интересов страны Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки США в вопросе поставок редкоземельных металлов свидетельствует о готовности продать страну.