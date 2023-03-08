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Где смотреть Бавария – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 8 марта

Где смотреть Бавария – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 8 марта

В среду, 8 марта, сыграют Бавария и ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

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