Сотрудники полиции в Астраханской области пресекли незаконную перевозку 490 кг живых речных раков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции и инспекторами ГИБДД ОМВД России по Наримановскому району остановлен пассажирский автобус под управлением водителя, проживающего в Ростовской области.
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