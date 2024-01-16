Сотрудники полиции в Астраханской области пресекли незаконную перевозку 490 кг живых речных раков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции и инспекторами ГИБДД ОМВД России по Наримановскому району остановлен пассажирский автобус под управлением водителя, проживающего в Ростовской области.