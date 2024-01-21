Сапёры группировки войск "Юг", рискуя жизнью, проделали проход среди вражеских мин на Запорожье

Только с начала годы бойцы обезвредили около 800 опасных взрывных устройств на разных участках СВО.Военные инженеры-сапёры Южного военного округа, рискуя собой, проделали безопасный проход для военной техники в минном заграждении противника на Запорожском направлении.
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