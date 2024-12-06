Почему СССР напал на Финляндию

Советские расчеты двух пулеметов Максима приготовились к бою на временной позицииПредысторияЗимняя война была одним из последствий Версальской системы (Версальский мирный договор, завершавший Первую мировую войну, был заключен 28 июня 1919 г.
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