Терпение лопнуло: Немецкие СМИ выставили из зала переговоров, как только Бербок начала ругать Китай

В Германии рыдают со страшной силой! Их в Китае так обидели, что просто нет слов! Не дали сыграть в любимую западную игру: это когда ты приезжаешь в чужую страну и начинаешь там откровенно хамить в лицо хозяевам.
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