В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия со школьниками

В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия со школьниками

В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и формирования у молодежи антинаркотического мировоззрения полицейские УНК ГУ МВД России по Самарской области вместе с сотрудниками правового отдела регионального главка МВД встретились с учащимися одной из общеобразовательных школ г.

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