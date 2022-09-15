В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия со школьниками

В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и формирования у молодежи антинаркотического мировоззрения полицейские УНК ГУ МВД России по Самарской области вместе с сотрудниками правового отдела регионального главка МВД встретились с учащимися одной из общеобразовательных школ г.