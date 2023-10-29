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Рецепт заправки для борща

На днях соседка открыла мне свой секретный быстрый способ приготовления борща. Оказалось, она заранее заготавливает несколько партий баночек с овощной заправкой и использует ее круглый год, не тратя времени на чистку и нарезку овощей.

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