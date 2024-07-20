Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кабмин увеличивает госпошлины за обращение в суд

Кабмин увеличивает госпошлины за обращение в суд

По сути это лишает население вообще возможности обращаться в суд, особенно в апелляцию и кассацию.

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Комментарии
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Владислав Владислав
А подумать, прежде чем писать ? Госпошлина носит несколько функций. В том числе и функцию поощрения к досудебному урегулированию спора.
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Владислав Владислав
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