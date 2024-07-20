По сути это лишает население вообще возможности обращаться в суд, особенно в апелляцию и кассацию.
Кабмин увеличивает госпошлины за обращение в суд
Комментарии
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Владислав Владислав
А подумать, прежде чем писать ? Госпошлина носит несколько функций. В том числе и функцию поощрения к досудебному урегулированию спора.
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7 час.
Владислав Владислав
Вы думаете прежде чем пишите ? Госпошлина вообще НЕ ОТРАЖАЕТ стоимость судебного процесса. Судебный процесс стоит государству НАМНОГО ДОРОЖЕ! Одно заседание суда обходится тысячи в 3 ...
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7 час.
Maxim
В онлайн суды переносить: на памяти навальный в колонии..
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6 час.
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