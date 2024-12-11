Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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По развалинам Пальмиры, где недавно Гергиев играл свой концерт, сегодня бродят дикари с автоматами и откалывают у античных статуй мраморные носы и уши: Сирия - ещё одна ближневосточная страна, которую гражданская война превратит в кровавый окорок

По развалинам Пальмиры, где недавно Гергиев играл свой концерт, сегодня бродят дикари с автоматами и откалывают у античных статуй мраморные носы и уши: Сирия - ещё одна ближневосточная страна, которую гражданская война превратит в кровавый окорок

Мобилизационный проект - да! Сирийский порыв России остановлен и обращён вспять. Дамаск пал. Россия уходит из Сирии.

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Комментарии
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А
Александр
Только успеваем отпрыгивать. А у самих ваххабиты уже за спиной. Миллионы. С этим газом уже достали. Губашлепством про «дружбу народов» еще больше. У нас государство или фестиваль? Живем от трепа до трепа. А дела скорбные. Всё поражено ворьем и двуличием. Какая-то миграционная службишка куражится над страной. Схватила за горло, и только сжимает хватку. В ответ - анекдоты из солдатской курилки. Куражатся над курянами. И хоть бы хрен. Чиновника поменяли. Очередной новый барин всех рассудит. Здорово-здорово у ворот Егорова. А у наших у ворот все идет наоборот.
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