По развалинам Пальмиры, где недавно Гергиев играл свой концерт, сегодня бродят дикари с автоматами и откалывают у античных статуй мраморные носы и уши: Сирия - ещё одна ближневосточная страна, которую гражданская война превратит в кровавый окорок

А

Александр

Только успеваем отпрыгивать. А у самих ваххабиты уже за спиной. Миллионы. С этим газом уже достали. Губашлепством про «дружбу народов» еще больше. У нас государство или фестиваль? Живем от трепа до трепа. А дела скорбные. Всё поражено ворьем и двуличием. Какая-то миграционная службишка куражится над страной. Схватила за горло, и только сжимает хватку. В ответ - анекдоты из солдатской курилки. Куражатся над курянами. И хоть бы хрен. Чиновника поменяли. Очередной новый барин всех рассудит. Здорово-здорово у ворот Егорова. А у наших у ворот все идет наоборот.