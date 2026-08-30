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Царьград

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Антропологи взяли частицы мощей Дмитрия Донского для анализа

Антропологи взяли частицы мощей Дмитрия Донского для анализа

Антропологи провели отбор микрочастицы мощей Дмитрия Донского для генетического анализа. Заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов сообщил, что результаты ожидаются, а реставрация саркофага завершена.

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