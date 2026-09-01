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Регионы России

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Турция запускает долгосрочную доктрину круглогодичного туризма

Турция запускает долгосрочную доктрину круглогодичного туризма

Власти Турции утвердили масштабную долгосрочную программу развития круглогодичного туризма, признав, что классическая модель летнего пляжного отдыха уже не обеспечивает экономическую стабильность регионов.

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