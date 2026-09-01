Турция запускает долгосрочную доктрину круглогодичного туризма

Власти Турции утвердили масштабную долгосрочную программу развития круглогодичного туризма, признав, что классическая модель летнего пляжного отдыха уже не обеспечивает экономическую стабильность регионов.
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