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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина» пропустила 3+ гола в 4 матчах подряд. 1.98 – «Спартак» забьет минимум трижды

«Спартак» и «Родина» встретятся в рамках Фонбет Кубка России. «Родина» пропустила минимум 3 мяча в 4 последних матчах во всех турнирах – 0:3 с «Балтикой», 1:3 с «Динамо», 1:4 с «Оренбургом» и 3:3 с «Акроном».

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