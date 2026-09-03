Дональд Трамп использует Балканы исключительно в бизнес-интересах США. Об этом заявил британский профессор-русофоб, специалист по Западным Балканам Джеймс Кер-Линдси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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