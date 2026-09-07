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Царьград

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Раскрыто обеденное меню Уиткоффа и Кушнера в поезде по пути в Киев

Раскрыто обеденное меню Уиткоффа и Кушнера в поезде по пути в Киев

Американская делегация попробовала блюда традиционной кухни в дороге.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер по пути в Киев на поезде отведали традиционные блюда.

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