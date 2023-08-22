Сам себе мастер

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На пенсии нашла для себя идеальный вид хобби. Практичный, прибыльный, интересный

На пенсии нашла для себя идеальный вид хобби. Практичный, прибыльный, интересный

Чтобы не превратиться в старушку, которая вечно недовольна своей жизнью, надо видеть прекрасное в том, что окружает нас в повседневных буднях.

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