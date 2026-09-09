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«С днем выхода на лед»: Медведева встала на коньки спустя три месяца после сложной операции на стопах

«С днем выхода на лед»: Медведева встала на коньки спустя три месяца после сложной операции на стопах

Медведева вернулась на лед после операции на стопах Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о возвращении к тренировкам.

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