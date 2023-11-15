5 шагов для спасения Русской цивилизации

После серии статей, в которых говорится, что проблемы России и пути их решения выходят за рамки понимания тех, кто в Москве, Владимир Пастухов предлагает заключительный комментарий, а также пять шагов, которые, по его мнению, должно предпринять московское правительство для восстановления перспектив российской цивилизации.