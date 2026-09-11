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Царьград

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Бензин на М-4 «Дон» 11 сентября 2026 года: цены, лимиты и ситуация на АЗС

Бензин на М-4 «Дон» 11 сентября 2026 года: цены, лимиты и ситуация на АЗС

Что происходит с бензином на трассе М-4 сегодня, 11 сентября.По состоянию на утро 11 сентября 2026 года ситуация с бензином на трассе М-4 «Дон» заметно стабильнее, чем в период наиболее острого дефицита.

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