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Сегодня электричество отключают в Астрахани и селах Икрянинского района

Сегодня электричество отключают в Астрахани и селах Икрянинского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 13 мая, плановые отключения электричества коснутся 34 улиц и переулков Астрахани: а также сел Карабулах, Ницан, Озерное Икрянинского района (с 10:00 до 14:00).

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