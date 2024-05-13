Сегодня электричество отключают в Астрахани и селах Икрянинского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 13 мая, плановые отключения электричества коснутся 34 улиц и переулков Астрахани: а также сел Карабулах, Ницан, Озерное Икрянинского района (с 10:00 до 14:00).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии