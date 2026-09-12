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Итоговая декларация саммита БРИКС не содержит упоминаний Украины

Итоговая декларация саммита БРИКС не содержит упоминаний Украины

В 140 пунктах итоговой декларации саммита БРИКС в Нью-Дели нет ни одного упоминания Украины. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.

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