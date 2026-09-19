Песков приветствовал призыв Трампа к Киеву прекратить удары по дизельной инфраструктуре РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа по поводу прекращения ударов по инфраструктуре, производящей дизельное топливо.
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