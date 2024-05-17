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Аналитик Зварич посоветовал обратить внимание на срок действия вклада

Аналитик Зварич посоветовал обратить внимание на срок действия вклада

Экономист Богдан Зварич обратил внимание на то, что при подборе подходящего вклада для инвестирования гражданам Российской Федерации следует руководствоваться тем, насколько долго он будет работать и возможно ли закрыть его раньше назначенного срока.

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