Добротный корейский седан с ценой Лады начали продавать в РФ: где и за сколько?

Официальные поставки бюджетных седанов в Россию почти сошли на нет, так что параллельный импорт остается для покупателей едва ли не единственной лазейкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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