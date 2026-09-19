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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Кэйн: «Канцеров – это мастеровитый хоккеист, довольно хорошо говорит по-английски. Наше звено с Назаром сыгрывалось лучше и лучше по ходу тренировки, рад развивать взаимопонимание»

Нападающий « Чикаго » Патрик Кэйн поделился мыслями о Романе Канцерове и их тройке с Фрэнком Назаром в тренировочном лагере.

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