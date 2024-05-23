Замком взвода батальона "Феникс" рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ

Заместитель командира взвода специального минирования с позывным "Ангел" заявил, что батальон специального минирования "Феникс" инженерно-саперной бригады группировки войск "Юг" при помощи дронов уничтожает опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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