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Замком взвода батальона "Феникс" рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ

Замком взвода батальона "Феникс" рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ

Заместитель командира взвода специального минирования с позывным "Ангел" заявил, что батальон специального минирования "Феникс" инженерно-саперной бригады группировки войск "Юг" при помощи дронов уничтожает опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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