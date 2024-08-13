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  • Вячеслав Васильев
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В США ВОСХИТИЛИСЬ РУССКИМ МИГ-31: ПОНИМАЮТ, ЧТО РАВНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЮ НЕТ - NATIONAL INTEREST

В США ВОСХИТИЛИСЬ РУССКИМ МИГ-31: ПОНИМАЮТ, ЧТО РАВНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЮ НЕТ - NATIONAL INTEREST

В США восхитились русским МиГ-31, который по сей день остаётся загадкой для НАТО. Американцы понимают, что равных истребителю нет, предположили военные обозреватели National Interest, напомнив о роли боевой машины в рамках СВО.

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