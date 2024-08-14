18 дней осталось до начала учебного года! В этом году традиционные школьные линейки пройдут не 1 сентября, а 2.
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18 дней осталось до начала учебного года! В этом году традиционные школьные линейки пройдут не 1 сентября, а 2.