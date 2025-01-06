В Европе предупредили об опасности в ближайшее время из-за Украины

Профессор Дизен: ближайшие две недели будут опасными из-за провокаций Украины Ближайшие две недели могут стать очень опасными из-за провокаций со стороны Украины, заявил в эфире телеканала Wion профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.