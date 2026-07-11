На портрете Меркель заметили пропавший палец

В Германии состоялась церемония открытия официального портрета экс-канцлера Ангелы Меркель. Ранее гости обращали внимание, что в галерее портретов канцлеров ФРГ до недавнего времени отсутствовало изображение единственной женщины, занимавшей этот пост.
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