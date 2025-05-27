Чай и гармония мира в Москве: восточная грация, сошедшая с картины художника

27 мая, «Жэньминь жибао» онлайн -- Весна и чарующий аромат чая, чистые и плавные звуки музыки наполняют сердца, магия китайской туши передает восточную эстетику, а мелодии шаосинской оперы передают чудесную атмосферу Цзяннани… По случаю включения «Международного дня чая» и «Традиционных технологий производства чая и связанных с ними обычаев Китая» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, 20-21 мая в Москве успешно прошла серия мероприятий под общим названием «Искусство жизни в гармонии с природой: зелёные горы, прозрачные воды и чарующий аромат чая».