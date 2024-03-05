Глава РСМД Тимофеев рассказал о завершении эры сотрудничества РФ и США в космосе

Эра сотрудничества России и США в космической сфере подходит к концу. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
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