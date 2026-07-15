В Калужской области создана комиссия по урегулированию конфликта интересов

Комиссия уполномочена рассматривать вопросы, связанные с соблюдением служебного поведения руководителями подведомственных учреждений, и может рекомендовать применить меры ответственности или передать информацию в правоохранительные органы.
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