ФОТО: BULKIN SERGEY/GLОBALLООKPRЕSS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Существование параллельной реальности доказал словом и делом глава Минэкономразвития.
РУССКИЕ КАЮТСЯ И ПРОСЯТ ПОБОЛЬШЕ МИГРАНТОВ: ОТКРОВЕНИЯ МИНИСТРА ВЗОРВАЛИ СОЦСЕТИ
Комментарии
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Ольга Кожемякина
Точнее и первое, и второе в одном флаконе, да ещё разбавлено родственными связями. Не секрет, что министерские кресла занимают последыши, поскребыши, наследнички "великих мира сего". Вот когда министрами будут становиться за свои профессиональные заслуги, тогда и будет толк в работе экономразвития, медицины, образования, культуры.
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3 час.
Владимир Безгрешнов
ещё один чёрт вылез на свет
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2 час.
В
Валерий
Решение проблемы с мигрантами просто: на законных основаниях выдворить из страны мигрантов из ЦА, заменив их северокорейцами.
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11 мин.
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