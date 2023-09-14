РУССКИЕ КАЮТСЯ И ПРОСЯТ ПОБОЛЬШЕ МИГРАНТОВ: ОТКРОВЕНИЯ МИНИСТРА ВЗОРВАЛИ СОЦСЕТИ

Ольга Кожемякина

Точнее и первое, и второе в одном флаконе, да ещё разбавлено родственными связями. Не секрет, что министерские кресла занимают последыши, поскребыши, наследнички "великих мира сего". Вот когда министрами будут становиться за свои профессиональные заслуги, тогда и будет толк в работе экономразвития, медицины, образования, культуры.