БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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РУССКИЕ КАЮТСЯ И ПРОСЯТ ПОБОЛЬШЕ МИГРАНТОВ: ОТКРОВЕНИЯ МИНИСТРА ВЗОРВАЛИ СОЦСЕТИ

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Точнее и первое, и второе в одном флаконе, да ещё разбавлено родственными связями. Не секрет, что министерские кресла занимают последыши, поскребыши, наследнички &quot;великих мира сего&quot;. Вот когда министрами будут становиться за свои профессиональные заслуги, тогда и будет толк в работе экономразвития, медицины, образования, культуры.
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3 час.
Владимир Безгрешнов
ещё один чёрт вылез на свет
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2 час.
В
Валерий
Решение проблемы с мигрантами просто: на законных основаниях выдворить из страны мигрантов из ЦА, заменив их северокорейцами.
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