Политолог оценил, уйдет ли Зеленский с поста президента

Вопрос о сроках полномочий украинского лидера остается одним из самых дискуссионных В настоящий момент западные страны не испытывают необходимости в смене главы украинского режима Владимира Зеленского, заявил в интервью Lenta.
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