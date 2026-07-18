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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Политолог оценил, уйдет ли Зеленский с поста президента

Политолог оценил, уйдет ли Зеленский с поста президента

Вопрос о сроках полномочий украинского лидера остается одним из самых дискуссионных В настоящий момент западные страны не испытывают необходимости в смене главы украинского режима Владимира Зеленского, заявил в интервью Lenta.

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